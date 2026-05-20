Santeramo arrestato 30enne per lo scippo all’anziana di 87 anni
Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Santeramo con l’accusa di aver tentato di scippo ai danni di una donna di 87 anni. I carabinieri sono riusciti a rintracciare i sospetti grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. La donna è caduta durante il tentativo di scippo e ha riportato alcune ferite, ma le sue condizioni sono state giudicate non gravi dai soccorritori. L’arresto è stato eseguito poco dopo l’accaduto.
? Punti chiave Come hanno fatto i carabinieri a rintracciare i due responsabili?. Quali sono state le condizioni di salute della donna dopo la caduta?. Chi è il secondo complice coinvolto nell'aggressione?. Dove è stato ritrovato il bottino sottratto alla signora?.? In Breve Aggressione avvenuta il 4 maggio contro l'anziana nel comune di Santeramo.. Indagini durate due settimane tramite videosorveglianza e testimonianze dei residenti.. Un trentenne moldavo arrestato e un complice rumeno di 30 anni deferito.. Recuperato e restituito tutto il bottino sottratto alla vittima di 87 anni.. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni, di nazionalità moldava, per lo scippo avvenuto a Santeramo il 4 maggio scorso contro una donna di 87 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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