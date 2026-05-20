Santeramo arrestato 30enne per lo scippo all’anziana di 87 anni

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Santeramo con l’accusa di aver tentato di scippo ai danni di una donna di 87 anni. I carabinieri sono riusciti a rintracciare i sospetti grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. La donna è caduta durante il tentativo di scippo e ha riportato alcune ferite, ma le sue condizioni sono state giudicate non gravi dai soccorritori. L’arresto è stato eseguito poco dopo l’accaduto.

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