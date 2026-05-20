Sanità Molise | Roberti i ricorsi colpiscono solo le chiusure di servizi
In Molise, il direttore generale della sanità ha affermato che i ricorsi presentati contro alcune decisioni amministrative riguardanti il settore sanitario stanno interessando principalmente le chiusure di servizi. Tra le questioni principali si trovano i servizi strategici che potrebbero essere chiusi definitivamente a causa di questi ricorsi. Inoltre, si discute di come il Decreto Balduzzi possa avere un impatto sulla gestione del sistema sanitario regionale. La situazione è al centro di un dibattito che coinvolge vari attori istituzionali.
?? Punti chiave Quali servizi strategici rischiano la chiusura definitiva a causa dei ricorsi? Come influirà il Decreto Balduzzi sulla gestione della sanità molisana? Perché la Regione ha deciso di impugnare solo alcune parti del piano? Dove verranno impiegati i 90 milioni di euro stanziati per la sanità??? In Breve Piano deve rispettare i vincoli del Decreto Balduzzi per la gestione sanitaria. Stanziati 90 milioni di euro totali con 18 milioni tramite Decreto Fiscale. Roberti cita precedente vit . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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