Sanità Molise | Roberti i ricorsi colpiscono solo le chiusure di servizi

In Molise, il direttore generale della sanità ha affermato che i ricorsi presentati contro alcune decisioni amministrative riguardanti il settore sanitario stanno interessando principalmente le chiusure di servizi. Tra le questioni principali si trovano i servizi strategici che potrebbero essere chiusi definitivamente a causa di questi ricorsi. Inoltre, si discute di come il Decreto Balduzzi possa avere un impatto sulla gestione del sistema sanitario regionale. La situazione è al centro di un dibattito che coinvolge vari attori istituzionali.

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?? Punti chiave Quali servizi strategici rischiano la chiusura definitiva a causa dei ricorsi? Come influirà il Decreto Balduzzi sulla gestione della sanità molisana? Perché la Regione ha deciso di impugnare solo alcune parti del piano? Dove verranno impiegati i 90 milioni di euro stanziati per la sanità??? In Breve Piano deve rispettare i vincoli del Decreto Balduzzi per la gestione sanitaria. Stanziati 90 milioni di euro totali con 18 milioni tramite Decreto Fiscale. Roberti cita precedente vit . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Molise: Roberti, i ricorsi colpiscono solo le chiusure di servizi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità in Molise: Roberti presenta il piano per difendere i servizi? Punti chiave Come potrà il nuovo piano fermare la fuga dei pazienti? Quali misure concrete proteggeranno i cittadini delle zone montane isolate?... Sanità Molise: la sfida di Roberti per azzerare il debito e l’autonomia? Cosa sapere A Roma il presidente Roberti chiede un incontro con il direttore Agenas Angelo Tanese. Molise: approvato il DL Fiscale. Per la sanità molisana in arrivo 90 milioni di euro. Soddisfatto il presidente Roberti. x.com Tagli Sanità, il PD chiede chiarezza: Roberti ambiguo, dimostri di stare coi molisaniDiro affondo del Pd su riorganizzare sanitaria e sul ruolo della Regione Molise nel Pos. Questa mattina, nella sala biblioteca del Consiglio regionale del Molise a Campobasso, si è svolta la conferenz ... primonumero.it Tagli alla sanità, la Regione Molise presenta le osservazioni al piano operativoRoberti: dietro i numeri ci sono le persone e il diritto di ognuno a curarsi. Chiesto il dietrofront per Termoli, Isernia, Agnone e Villa Maria ... rainews.it