Sangiovannese 1927 presentata la nuova organizzazione societaria

Il 20 maggio 2026, è stata annunciata la nuova organizzazione societaria della Sangiovannese 1927. Durante l’evento, il sindaco e un imprenditore locale hanno illustrato il percorso seguito nell’ultimo anno e hanno condiviso le prospettive per la società. La presentazione ha riguardato i cambiamenti strutturali e le strategie future, con focus sulle attività e gli obiettivi dell’organizzazione. L’evento si è svolto alla presenza di rappresentanti istituzionali e del settore sportivo.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – . Il sindaco Valentina Vadi e l’imprenditore Martino Neri hanno ripercorso il lavoro svolto nell’ultimo anno e gli obiettivi per il futuro della società. Si apre una fase nuova per la Asd Sangiovannese 1927. In una sala consiliare di Palazzo d’Arnolfo gremita di cittadini, tifosi e simpatizzanti biancoazzurri, sono stati illustrati questo pomeriggio i nuovi assetti societari che accompagneranno la storica società nel prossimo futuro, con l’obiettivo di dare solidità e prospettive di crescita al calcio sangiovannese. Alla conferenza, che ha visto una grande partecipazione di pubblico, sono intervenuti in apertura il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e l’imprenditore Martino Neri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sangiovannese 1927, presentata la nuova organizzazione societaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torna la “Nuova primavera musicale sangiovannese”Arezzo, 17 marzo 2026 – Torna a San Giovanni Valdarno uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale cittadina. Nuova risonanza magnetica 1.5 Tesla: presentata al Gom la nuova apparecchiatura di radiologiaQuesta mattina l’aula Spinelli del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato la presentazione della nuova risonanza magnetica 1.