Sandrigo | 2,8 milioni per la nuova Casa della Comunità e 14 ambulatori

A Sandrigo sono stati stanziati 2,8 milioni di euro per la realizzazione di una nuova Casa della Comunità, che comprenderà anche 14 ambulatori. La struttura sarà destinata a migliorare l’assistenza sanitaria per i circa 50.000 residenti dell’area, offrendo servizi medici vari. I nuovi ambulatori saranno attrezzati per fornire prestazioni di medicina generale, specialistica e diagnostica. L’obiettivo è potenziare l’offerta sanitaria locale attraverso questa rinnovata struttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come cambierà l'assistenza per i 50 mila residenti dell'area?. Quali nuovi servizi medici troveremo all'interno dei 14 ambulatori?. Chi sarà la figura chiave per l'assistenza domiciliare dei malati?. Come funzionerà il nuovo sistema di integrazione tra medici e servizi sociali?.? In Breve Nuova struttura di 1.188 metri quadri in piazza Zanella con 14 ambulatori specializzati.. Achille Di Falco e Peter Assembergs presentano il modello per 50 mila utenti.. Attivazione Punto Unico di Accesso e infermiere di famiglia per gestire le cronicità.. Prossimo open day organizzato dall'ULSS 8 Berica per presentare i nuovi servizi.. Ieri,... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sandrigo: 2,8 milioni per la nuova Casa della Comunità e 14 ambulatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento San Felice sul Panaro, ecco la nuova Casa della Comunità con ambulatori specialistici e di medicina generaleUn altro nodo si aggiunge alla rete di assistenza territoriale che l’Azienda Usl di Modena sta consolidando e rafforzando sul territorio provinciale:... Quattordici ambulatori nella nuova casa di comunitàQuattordici nuovi ambulatori, oltre alle aree amministrative, all’accoglienza e a uno spazio per la Continuità assistenziale, l’ex guardia medica,...