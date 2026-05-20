San Gemini l’evento ‘Peace Reading’ | Occasione per riscoprire il valore delle parole come strumenti di pace e condivisione

Venerdì 22 maggio alle 16.30, la biblioteca comunale di San Gemini ospiterà l’evento ‘Peace Reading’, un appuntamento dedicato alla lettura ad alta voce. L’iniziativa è promossa dal gruppo di lettura ‘Koinè’ e mira a valorizzare le parole come strumenti di pace e condivisione. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede la partecipazione di cittadini interessati a vivere un momento di ascolto e confronto attraverso la lettura collettiva.

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