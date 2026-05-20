San Diego il retroscena della sparatoria nella moschea | I due soggetti non facevano distinzioni

Nella moschea di San Diego, in California, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due soggetti. Le forze dell’ordine hanno confermato che i due non facevano distinzione tra le persone presenti, e l’evento è stato caratterizzato come un attacco motivato da odio. Le autorità stanno approfondendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e verificare eventuali collegamenti o precedenti. Non sono stati ancora resi noti ulteriori elementi sulle identità o le intenzioni dei coinvolti.

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La sparatoria avvenuta nella mosche di San Diego, in California, si è rivelata un’azione carica d’odio, proprio come ipotizzato dal principio. Le autorità riferiscono che i due adolescenti artefici del crimine, rispettivamente di 17 e 18 anni, si sono conosciuti online. Solo in seguito, scoprendo di abitare nella stessa città, hanno deciso si incontrarsi di persona. I due ragazzi sembrano si siano avvicinati per la loro radicalizzazione online e una visione del mondo simile, intrisa di odio. Mark Remily, dell’FBI, ha dichiarato in conferenza stampa: «Questi soggetti non facevano distinzione su chi odiare». Il retroscena della sparatoria avvenuta nella moschea a San Diego. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - San Diego, il retroscena della sparatoria nella moschea: «I due soggetti non facevano distinzioni» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video San Diego Mosque Attack: Over 15 Killed Amid Shooting At US Mosque By Teenagers Sullo stesso argomento San Diego: sparatoria nella moschea e legami con l’11 settembre? Punti chiave Chi erano i due dirottatori dell'11 settembre presenti nella moschea? Come si collegano i vecchi legami con Al-Qaeda alla recente... Sparatoria in una moschea a San Diego, in California, almeno tre persone ucciseTre persone sono state uccise in una sparatoria lunedì, poco dopo mezzogiorno (ora locale), nel centro islamico di San Diego, in California. SANTORO ITALIA SRL - Results on X | Live Posts & Updates x.com