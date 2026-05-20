San Diego il retroscena della sparatoria nella moschea | I due soggetti non facevano distinzioni
Nella moschea di San Diego, in California, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due soggetti. Le forze dell’ordine hanno confermato che i due non facevano distinzione tra le persone presenti, e l’evento è stato caratterizzato come un attacco motivato da odio. Le autorità stanno approfondendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e verificare eventuali collegamenti o precedenti. Non sono stati ancora resi noti ulteriori elementi sulle identità o le intenzioni dei coinvolti.
La sparatoria avvenuta nella mosche di San Diego, in California, si è rivelata un’azione carica d’odio, proprio come ipotizzato dal principio. Le autorità riferiscono che i due adolescenti artefici del crimine, rispettivamente di 17 e 18 anni, si sono conosciuti online. Solo in seguito, scoprendo di abitare nella stessa città, hanno deciso si incontrarsi di persona. I due ragazzi sembrano si siano avvicinati per la loro radicalizzazione online e una visione del mondo simile, intrisa di odio. Mark Remily, dell’FBI, ha dichiarato in conferenza stampa: «Questi soggetti non facevano distinzione su chi odiare». Il retroscena della sparatoria avvenuta nella moschea a San Diego. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
San Diego Mosque Attack: Over 15 Killed Amid Shooting At US Mosque By Teenagers
Sullo stesso argomento
San Diego: sparatoria nella moschea e legami con l’11 settembre? Punti chiave Chi erano i due dirottatori dell'11 settembre presenti nella moschea? Come si collegano i vecchi legami con Al-Qaeda alla recente...
Sparatoria in una moschea a San Diego, in California, almeno tre persone ucciseTre persone sono state uccise in una sparatoria lunedì, poco dopo mezzogiorno (ora locale), nel centro islamico di San Diego, in California.
I Marvel Studios tornano ufficialmente al San Diego Comic-Con 2026 Dopo l’assenza che aveva fatto discutere nel 2025, il MCU è pronto a riprendersi la scena con un panel in Hall H che promette annunci pesanti. Tra Avengers: Doomsday e Avengers: Sec facebook
SANTORO ITALIA SRL - Results on X | Live Posts & Updates x.com