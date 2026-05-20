Un cane è stato trovato all’interno di un’auto chiusa da oltre 12 ore, scatenando un’indagine presso la Procura. Secondo quanto riferito, sono trascorse due ore prima che qualcuno si rendesse conto della situazione e lanciasse l’allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti per aprire l’abitacolo e mettere in salvo l’animale. La vicenda ha suscitato attenzione, ma i dettagli sulle modalità di intervento e sui tempi di risposta sono ancora oggetto di verifica.

? Punti chiave Perché sono passate due ore prima che qualcuno lanciasse l'allarme?. Come hanno fatto i vigili del fuoco ad aprire l'abitacolo?. Chi è il proprietario dell'auto ora indagato dalla Procura?. Quali conseguenze legali affronterà chi ha abbandonato il cane?.? In Breve Segnalazione avvenuta mezzanotte 18 maggio in via Lazzara zona Levante.. Intervento coordinato di polizia locale, vigili del fuoco ed educatore cinofilo.. Cane portato presso il canile comunale per assistenza medica.. Informativa inviata alla Procura per identificare il proprietario del veicolo.. I vigili del fuoco hanno liberato un cagnolino rinchiuso in un’auto per circa 12 ore in via Lazzara, nella zona Levante, dopo che i residenti hanno segnalato la situazione intorno alla mezzanotte di lunedì 18 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvato un cagnolino in auto per 12 ore: indagine alla Procura

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