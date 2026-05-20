Salute respiratoria | crescono le diagnosi di broncopolmonite

Negli ultimi mesi si è registrato un aumento delle diagnosi di broncopolmonite, spesso diagnosticata in forma silente o con sintomi poco evidenti. Le infezioni respiratorie, come la tosse persistente, possono rappresentare un segnale nascosto di questa patologia. Inoltre, alcuni virus emergenti sembrano facilitare l’insorgenza di sovrainfezioni batteriche, complicando la gestione clinica dei pazienti. Questi fattori hanno portato a un incremento di casi, evidenziando l’importanza di un’attenzione maggiore ai sintomi respiratori anche lievi.

?? Punti chiave Perché una semplice tosse può nascondere una broncopolmonite silente? Come fanno i nuovi virus a favorire le sovrainfezioni batteriche? Quali fattori aumentano il rischio di complicazioni polmonari gravi? Perché la TAC è più efficace della radiografia nel post-pandemia??? In Breve L'uso della TAC al CEDIR-Grottaminarda individua focolai piccoli invisibili alla radiografia. Virus RSV e influenza favoriscono sovrainfezioni batteriche da Streptococcus pneumoniae. Fumo, età avanz . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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