Salute mentale Maletti | Prevedere educatori che bussino alle porte di chi smette di curarsi

Un esperto nel campo della salute mentale ha suggerito l’adozione di un modello comunitario per il sostegno ai pazienti che interrompono improvvisamente le cure. La proposta prevede l’impiego di educatori e volontari che si rechino direttamente nelle abitazioni di chi si isola, con l’obiettivo di verificare il suo stato e offrire assistenza. L’idea nasce dalla necessità di intervenire tempestivamente quando una persona decide di interrompere il percorso terapeutico senza preavviso.

"Dobbiamo ragionare in termini di comunità: prevedere educatori e volontari che quando qualcuno smette all’improvviso di seguire un percorso terapeutico e si isola, vada a bussare a casa e dica: ‘Tutto bene?’". È la proposta che l’assessora Francesca Maletti rivolgerà all’Ausl per individuare l’anello mancante tra l’efficienza di un sistema di emergenza-urgenza che, come abbiamo visto, in questi casi funziona pienamente e il vuoto invece che si apre quando un paziente psichiatrico decide volontariamente di rinunciare alla terapia come è avvenuto per Salim El Koudri per questi ultimi due anni. Assessora Maletti, quando può scattare un Trattamento sanitario obbligatorio? "Il Tso scatta solo quando una persona rappresenta un pericolo concreto e immediato per se stessa o per gli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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