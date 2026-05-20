' Salute in Comune' | la clinica mobile per la prevenzione precoce arriva in centro a Pisa

Da pisatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa, nel centro cittadino, è stata allestita una clinica mobile nell’ambito del progetto ‘Salute in Comune’. La struttura offre servizi di prevenzione, tra cui visite mediche ed esami diagnostici di secondo livello, senza costi per le persone che vi si rivolgono. La presenza della clinica è possibile grazie al supporto di alcune aziende locali che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. Centinaia di famiglie hanno accesso a queste prestazioni gratuite, inserite in un programma di prevenzione precoce.

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Pisa si tinge di rosa per ospitare le cliniche mobili di ‘Salute in Comune’. I servizi offerti gratuitamente a centinaia di famiglie, grazie alla sensibilità di aziende locali, sono le visite mediche e gli esami diagnostici di secondo livello.Il progetto ‘Salute in Comune’ invita tutta la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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