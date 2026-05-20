' Salute in Comune' | la clinica mobile per la prevenzione precoce arriva in centro a Pisa

A Pisa, nel centro cittadino, è stata allestita una clinica mobile nell’ambito del progetto ‘Salute in Comune’. La struttura offre servizi di prevenzione, tra cui visite mediche ed esami diagnostici di secondo livello, senza costi per le persone che vi si rivolgono. La presenza della clinica è possibile grazie al supporto di alcune aziende locali che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. Centinaia di famiglie hanno accesso a queste prestazioni gratuite, inserite in un programma di prevenzione precoce.

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