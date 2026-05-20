Salis firma la maxi alleanza per la sicurezza stradale obiettivo zero vittime entro il 2050
Oggi è stato firmato un accordo tra il Comune di Genova, la Polizia Locale, l’Automobile Club, l’Inail e la Motorizzazione Civile, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade cittadine. L’intesa prevede iniziative coordinate per ridurre gli incidenti e promuovere comportamenti più sicuri tra gli automobilisti e i pedoni. Tra i punti principali ci sono interventi di controllo, campagne di sensibilizzazione e progetti di formazione, con l’obiettivo di arrivare a zero vittime entro il 2050.
È stato siglato oggi l’accordo tra Comune di Genova, Polizia Locale, Aci, Inail e Motorizzazione Civile per la promozione della sicurezza stradale in città.L’obiettivo è quello di unire le forze per sviluppare una mobilità più sicura e sostenibile, che sia in linea con le politiche europee sulla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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