Salim El Koudri si trova ancora in carcere dopo l'udienza di convalida del fermo, mentre proseguono le analisi sui dispositivi elettronici sequestrati e sul materiale rinvenuto nella sua abitazione. Gli investigatori stanno esaminando attentamente i vari elementi digitali, ritenuti parte di un sistema utilizzato per pianificare possibili attentati. Non sono stati ancora divulgati dettagli specifici sui contenuti trovati, ma si continua a lavorare per chiarire il ruolo e le attività dell'indagato.

Mentre Salim El Koudri rimane in carcere dopo l'udienza di convalida del fermo, partono le analisi sui dispositivi elettronici sequestrati e sul materiale trovato nella sua abitazione. Oltre a cinque telefoni, quattro computer, due hard disk, chiavette usb, un tablet e una playstation, gli investigatori hanno acquisito anche fogli manoscritti, agende, block notes e un biglietto con password per le criptovalute. Proprio quest'ultimo elemento sembra aver attirato l'attenzione di chi indaga. Da tempo, infatti, le intelligence occidentali monitorano le forme di finanziamento del terrorismo che comprendono anche la moneta virtuale. Negli ultimi anni Hamas, Isis e Hezbollah sono comparsi nelle indagini sul finanziamento digitale del terrorismo attraverso bitcoin, ethereum, dogecoin, wallet di raccolta, exchange locali e broker informali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salim aveva un "arsenale" digitale. Tutto ciò che un lupo solitario 2.0 usa per preparare gli attentati

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