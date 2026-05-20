A Salerno, una donna di 41 anni e il suo figlio di 25 sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, gli agenti hanno scoperto un laboratorio clandestino utilizzato per la produzione di droga. Le forze dell’ordine hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione e sequestrato materiale e sostanze sospette. Entrambi sono stati portati in commissariato e si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Salerno con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’operazione è stata eseguita nel quartiere Sant’Eustachio dagli agenti della Squadra Mobile, con il supporto delle Volanti dell’UPGSP e di un’unità cinofila della Questura di Napoli. L’intervento sarebbe partito da alcune segnalazioni arrivate in Questura attraverso l’app Youpol. I cittadini avevano indicato un condominio di via Martiri di Belfiore come possibile punto di spaccio, segnalando un continuo via vai di persone. La successiva perquisizione, eseguita... 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, madre e figlio arrestati per spaccio: scoperto laboratorio della droga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cronaca, arrestati madre e figlio accusati di spaccio di droga

Sullo stesso argomento

Madre e figlio arrestati per spaccio: scoperto laboratorio della droga a SalernoNel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni, accusati di detenzione e spaccio di sostanze...

Laboratorio del crack in cucina, arrestati padre e figlio. Sequestrate armi e drogaUn vero e proprio laboratorio domestico per la trasformazione della cocaina in crack, gestito a livello familiare.

Segnalazioni dei cittadini con app Youpol fanno scattare blitz anti droga. Operazione della Polizia a Salerno, in carcere madre e figlio #ANSA x.com

Salerno: Antonia Salzano, madre di San Carlo Acutis, dona una reliquia del figlio alla Parrocchia di MaricondaUn momento emozionante quello vissuto ieri a Salerno dalla Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei nel quartiere Mariconda. Antonia Salzano, madre di San Carlo Acutis, ha consegnato una reliquia de ... ondanews.it

Salerno, laboratorio della droga in casa: arrestati madre e figlio a Sant’EustachioUna donna di 41 anni e il figlio di 25 sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. agro24.it