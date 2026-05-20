Salerno madre e figlio arrestati per spaccio | scoperto laboratorio della droga

Da zon.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno, una donna di 41 anni e il suo figlio di 25 sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, gli agenti hanno scoperto un laboratorio clandestino utilizzato per la produzione di droga. Le forze dell’ordine hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione e sequestrato materiale e sostanze sospette. Entrambi sono stati portati in commissariato e si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Salerno con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’operazione è stata eseguita nel quartiere Sant’Eustachio dagli agenti della Squadra Mobile, con il supporto delle Volanti dell’UPGSP e di un’unità cinofila della Questura di Napoli. L’intervento sarebbe partito da alcune segnalazioni arrivate in Questura attraverso l’app Youpol. I cittadini avevano indicato un condominio di via Martiri di Belfiore come possibile punto di spaccio, segnalando un continuo via vai di persone. La successiva perquisizione, eseguita... 🔗 Leggi su Zon.it

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