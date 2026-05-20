A Saione, un'area abitualmente considerata un punto di ritrovo di quartiere, si svolgeva un’attività di spaccio di droga organizzata come un vero e proprio supermercato. La Polizia di Stato ha ricostruito che il luogo funzionava con un servizio quasi continuo, con clienti in fila e droga nascosta in diversi punti, tra cui sotto la lingua, sotto i tavoli, dietro il bancone e anche all’interno di un calzino. La Questura ha deciso di chiudere il bazar della droga e di intervenire sul territorio.

Altro che ritrovo di quartiere. A Saione, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, c’era un vero e proprio supermercato dello spaccio con servizio quasi continuo, clienti in fila e droga nascosta ovunque: sotto la lingua, sotto i tavoli, dietro il bancone e perfino dentro un calzino. La Squadra Mobile della Questura di Arezzo ha arrestato tre cittadini nigeriani e sequestrato un locale trasformato — secondo gli investigatori — in centro di stoccaggio e smistamento di eroina, cocaina e marijuana. L’indagine è partita dalle segnalazioni dei residenti della zona, stufi del continuo via vai davanti a un circolo di Saione. Gli agenti, in abiti civili, si sono appostati il 14 maggio e nel giro di poco hanno visto il copione classico dello spaccio da strada: incontro rapido, involucro estratto dalla bocca, soldi in mano e saluti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Saione, il “circolino ricreativo” dove si serviva eroina: la Mobile chiude il bazar della droga

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