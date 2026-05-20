Safari umani a Sarajevo effetto valanga dell’inchiesta | un indagato anche in Austria

Da ilgiorno.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine in corso riguarda un episodio oscuro della storia recente, che ha coinvolto civili durante l’assedio di Sarajevo negli anni ’90. Recentemente si sono aggiunte nuove iscrizioni nel registro degli indagati anche in Austria, dove un uomo è stato accusato di aver aperto il fuoco contro i civili bosniaci. La vicenda ha fatto emergere una serie di episodi simili, portando alla luce un quadro più ampio di azioni violente commesse in quegli anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano –  L’indagine su una pagina nera della storia si allarga e arriva in Austria, dove un uomo è indagato per aver sparato contro i civili bosniaci durante l’assedio di Sarajevo degli anni ’90. Sospetti su un presunto ’cecchino del weekend’ austriaco, come riportano i media di Vienna sulla base di una stringata e “per ragioni investigative” poco dettagliata risposta del ministero della Giustizia all’interrogazione parlamentare di Alma Zadic, esponente dei Verdi. Non ci sarebbero collegamenti con l’indagine della Procura di Milano, coordinata dal pm Alessandro Gobbis, che al momento conta quattro indagati con l’accusa di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

safari umani a sarajevo effetto valanga dell8217inchiesta un indagato anche in austria
© Ilgiorno.it - Safari umani a Sarajevo, effetto valanga dell’inchiesta: un indagato anche in Austria
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La verità sul Safari Umano di Sarajevo. Guarda il video intero sul canale

Video La verità sul Safari Umano di Sarajevo. Guarda il video intero sul canale

Sullo stesso argomento

Safari umani a Sarajevo: l’inchiesta che scatenò la Procura di MilanoDomani, 31 marzo 2026, si terrà alla Libreria Centofiori di Milano l’evento che presenterà le scoperte choc sul libro I cecchini del weekend.

Safari umani a Sarajevo, un indagato: “Non sono mai stato nei Balcani nemmeno in vacanza”Non sarebbe mai stato nei Balcani, nemmeno in vacanza: a dirlo è l'uomo di 64 anni, indagato dalla Procura di Milano, nell'ambito dell'inchiesta sui...

safari umani a sarajevoSafari umani a Sarajevo, effetto valanga dell’inchiesta: un indagato anche in AustriaAnche la Procura di Vienna mette nel mirino i cecchini del weekend che spararono sui civili in Bosnia. Accertamenti pure in Belgio e in altri Paesi. Lo scrittore Gavazzeni: I servizi segreti france ... ilgiorno.it

safari umani a sarajevoLa Procura di Vienna apre un’inchiesta sui safari umani di Sarajevo: Ci sono due indagatiDopo la Procura di Milano, anche quella di Vienna ha aperto un'inchiesta sul presunto coinvolgimento di cittadini austriaci nei safari umani ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web