Safari umani a Sarajevo effetto valanga dell’inchiesta | un indagato anche in Austria
Un’indagine in corso riguarda un episodio oscuro della storia recente, che ha coinvolto civili durante l’assedio di Sarajevo negli anni ’90. Recentemente si sono aggiunte nuove iscrizioni nel registro degli indagati anche in Austria, dove un uomo è stato accusato di aver aperto il fuoco contro i civili bosniaci. La vicenda ha fatto emergere una serie di episodi simili, portando alla luce un quadro più ampio di azioni violente commesse in quegli anni.
Milano – L’indagine su una pagina nera della storia si allarga e arriva in Austria, dove un uomo è indagato per aver sparato contro i civili bosniaci durante l’assedio di Sarajevo degli anni ’90. Sospetti su un presunto ’cecchino del weekend’ austriaco, come riportano i media di Vienna sulla base di una stringata e “per ragioni investigative” poco dettagliata risposta del ministero della Giustizia all’interrogazione parlamentare di Alma Zadic, esponente dei Verdi. Non ci sarebbero collegamenti con l’indagine della Procura di Milano, coordinata dal pm Alessandro Gobbis, che al momento conta quattro indagati con l’accusa di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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