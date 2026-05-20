Safari umani a Sarajevo effetto valanga dell’inchiesta | un indagato anche in Austria

Un’indagine in corso riguarda un episodio oscuro della storia recente, che ha coinvolto civili durante l’assedio di Sarajevo negli anni ’90. Recentemente si sono aggiunte nuove iscrizioni nel registro degli indagati anche in Austria, dove un uomo è stato accusato di aver aperto il fuoco contro i civili bosniaci. La vicenda ha fatto emergere una serie di episodi simili, portando alla luce un quadro più ampio di azioni violente commesse in quegli anni.

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