Russia e Cina hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui affermano la necessità di affrontare le cause profonde della crisi ucraina. Le due nazioni sottolineano l'importanza di trovare soluzioni durature e di evitare escalation militari, evidenziando il loro impegno nel promuovere il dialogo e la stabilità nella regione. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni crescenti e di tentativi di mediazione internazionale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure che intendono adottare.

Russia e Cina hanno diffuso una dichiarazione congiunta in cui spiegano di ritenere necessario «affrontare le cause profonde del conflitto in Ucraina basandosi sull’adesione ai principi della Carta delle Nazioni Unite nella loro interezza, completezza e interrelazione, al fine di garantire la sicurezza reciproca e porre le basi per una pace duratura », si legge nel documento citato dalle agenzie russe. Mosca e Pechino inoltre «sostengono tutti gli sforzi che contribuiscono all’instaurazione di una pace duratura e sostenibile e promuovono la continua ricerca di una soluzione attraverso il dialogo e i negoziati ». Mosca ha sempre detto di ritenere che tra le cause profonde del conflitto ci sia l’espansione della Nato verso Est dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Russia e Cina: «Affrontare le cause profonde della crisi ucraina»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Saviano: Russia e Cina restano ferme perché Trump gli ha garantito Ucraina e Taiwan

Sullo stesso argomento

“Usa hanno consumato le scorte di armi nella guerra in Iran. A rischio la difesa per affrontare Russia e Cina”Una guerra che prosegue dal 28 febbraio e che ha impiegato gli Stati Uniti in prima linea con un enorme dispendio militare, tanto da renderli meno...

Russia-Ucraina, esercitazioni nucleari e droni: Putin vola in Cina mentre cresce la tensione“Dal 19 al 21 maggio 2026, le Forze Armate della Federazione Russa conducono un’esercitazione sulla preparazione e l’uso delle forze nucleari in caso...

Vladimir Putin e Xi Jinping hanno inaugurato gli Anni dell’Istruzione Russia-Cina, 2026-2027 Vorrei rivolgermi ai giovani, a tutti coloro che partecipano agli scambi tra Russia e Cina nei settori dell’istruzione e della scienza. Auguro sinceramente a ciascuno di x.com

Ho conquistato tutta la Russia e la Scandinavia e parti degli Ottomani entro il 1836 come la Cina reddit

Russia e Cina: Il progetto Golden Dome Usa è una minaccia. Ft: Ue valuta Draghi o Merkel come intermediari con ZarL'Ue valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano econo ... leggo.it

Vertice Trump-Xi, l’analista russo Maslov: USA, Russia e Cina vogliono relegare l’Europa al ruolo di spettatoreIntervista al sinologo del Cremlino Alexey Maslov: Stati Uniti, Cina e Russia insieme su progetti energetici, Europa all’angolo ... fanpage.it