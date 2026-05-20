Ruggi di Salerno | Cirielli denuncia il fallimento della sanità

Durante un sopralluogo nei reparti dell'ospedale Ruggi di Salerno, alcuni consiglieri hanno riscontrato problemi legati alla carenza di personale. Questa mancanza ha portato a criticità nel garantire la sicurezza delle cure ai pazienti. In seguito alle osservazioni, un rappresentante politico ha denunciato ciò come un fallimento della gestione sanitaria. Le domande principali riguardano le conseguenze di questa situazione sui servizi offerti e le difficoltà nell'assicurare un’assistenza adeguata.

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? Domande chiave Cosa hanno scoperto i consiglieri durante il sopralluogo nei reparti?. Come influisce la carenza di personale sulla sicurezza delle cure?. Perché la gestione passata ha compromesso i servizi del territorio?. Quali investimenti concreti garantiranno il potenziamento dell'organico ospedaliero?.? In Breve Personale sanitario del Ruggi compensa con sforzi individuali i cronici tagli all'organico.. Consiglieri Fratelli d'Italia e gruppo ECR Conservatori effettuano sopralluogo presso l'ospedale salernitano.. Uscita della Campania dal piano di rientro segna il superamento della gestione De Luca.. Carenze strutturali e organiche colpiscono direttamente i servizi sanitari dell'area di Salerno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ruggi di Salerno: Cirielli denuncia il fallimento della sanità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Polistena: Conia denuncia il fallimento della sanitàIl consigliere metropolitano Michele Conia ha annunciato la sua partecipazione alla mobilitazione civile prevista per il prossimo sabato a Polistena,... Elezioni a Salerno, Cirielli (FdI): "Marenghi volto nuovo, De Luca ha ammesso fallimento amministrativo"“I cittadini hanno oggi l’opportunità di scegliere persone serie, competenti e lontane dai vecchi meccanismi di potere”. Sanità campana, Cirielli: Al Ruggi il fallimento della gestione De LucaLa verifica svolta dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR Conservatori presso il Ruggi di Salerno conferma una realtà che denunci ... gazzettadisalerno.it Sanità a Salerno, l’affondo di Cirielli: Ruggi d’Aragona in emergenza cronica, la Regione Campania è assenteDura nota di Cirielli (FdI) dopo l'ispezione al Ruggi di Salerno: Solo 13 medici su 40 al Pronto Soccorso. Eccellenze sanitarie lasciate sole. infocilento.it