Rubano all' outlet vestiti e cosmetici 5 arresti | c' è anche un salernitano

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri di Valmontone, in provincia di Roma, con un'ulteriore persona denunciata per tentativi di furto all’interno di un outlet. Tra gli arrestati c’è anche un uomo proveniente dalla provincia di Salerno. I militari hanno sequestrato merce rubata, tra vestiti e cosmetici, durante le operazioni di polizia. L’intervento è seguito a una serie di tentativi di furto che si sono verificati all’interno del centro commerciale.

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