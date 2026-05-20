Ruba la borsa al ristorante visto | la restituisce ma ha un taglierino e la droga

Da ferraratoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di martedì 19, i carabinieri di Ferrara hanno fermato un uomo di 36 anni durante i controlli di routine nel centro cittadino. L’individuo aveva appena restituito una borsa che aveva sottratto in un ristorante, ma agli agenti sono apparsi evidenti alcuni oggetti pericolosi trovati addosso a lui. Tra questi c’era un taglierino e una piccola quantità di sostanza stupefacente. La vicenda si è conclusa con la denuncia in stato di libertà dell’uomo.

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Nella tarda serata di martedì 19, i carabinieri di Ferrara, nell’ambito dei quotidiani e capillari servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno denunciato un 36enne trovato in possesso di oggetti destinati all’offesa.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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