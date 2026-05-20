Un calciatore che ha trascorso parte della sua carriera in Serie A afferma di trovarsi bene a Bologna, ma rivela di desiderare di giocare in Premier League. La sua esperienza nel campionato italiano si è conclusa, e ora il suo obiettivo è trasferirsi nel massimo campionato britannico. La sua situazione riflette una tendenza diffusa tra i professionisti del calcio, che spesso considerano la Premier come meta ideale per il salto di qualità o come tappa di passaggio verso altri traguardi.

C’era una volta la Serie A, meta di arrivo di campioni. Oggi è diventata campionato di sviluppo e transito di chi sogna il grande salto, possibilmente in Premier League. Jonathan Rowe non fa eccezione e non poteva essere diversamente, per un ragazzo nato a Londra, a due passi da Wembley. Dal calciatore rossoblù un messaggio nella settimana che porta al sipario sulla serie A e all’inizio delle trattative di mercato, attraverso le colonne di The Athletic: "Il mio sogno, un giorno, è quello di giocare in Premier". Lo aveva già detto, incalzato dai cronisti inglesi, dopo l’andata dei quarti di Europa League con l’Aston Villa, uno dei club che, insieme al Chelsea, sta dando vita a rumors sul suo conto in chiave estiva, in una corsa a cui si è iscritto anche il Galatasaray. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rowe, tutte le strade riportano a casa: "A Bologna sto bene, ma sogno la Premier"

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