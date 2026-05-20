La Roma ha scelto Luciano Juba come possibile rinforzo per la prossima sessione di calciomercato. Il giocatore, che occupa il ruolo di esterno sinistro, attualmente gioca con il Bahia. Gli scout della società hanno valutato le sue prestazioni e lo hanno inserito nella lista dei profili preferiti per migliorare la fascia sinistra della squadra. La trattativa con il club brasiliano è in fase di valutazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

La Roma ha messo concretamente nel mirino Luciano Juba, poliedrico esterno sinistro attualmente in forza al Bahia, individuato dagli scout giallorossi come rinforzo ideale per la corsia mancina in vista della prossima sessione di calciomercato. Il calciatore brasiliano, nato a Recife il 29 agosto 1999, è finito sul taccuino della dirigenza capitolina grazie a una straordinaria duttilità tattica, dote che lo ha reso uno dei profili più interessanti e moderni del panorama calcistico sudamericano. Mancino naturale, il classe 1999 viene impiegato prevalentemente come terzino sinistro di spinta, ma la sua spiccata propensione offensiva gli permette di agire indifferentemente come ala o trequartista, offrendo così molteplici soluzioni strategiche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma su Luciano Juba: mirino sul jolly del Bahia

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