Roma sequestro di beni da 1,8 milioni a tre componenti di un clan sinti | la lunga operazione di Polizia

Nella capitale, la Polizia ha sequestrato un patrimonio di 1,8 milioni di euro a tre persone appartenenti a un clan sinti. L’operazione ha coinvolto due uomini e una donna, che sono stati sottoposti a sequestro di beni. La notizia è stata annunciata ufficialmente dalle autorità, che hanno condotto le indagini e le verifiche necessarie prima di arrivare a questa misura. La vicenda si inserisce in un più ampio contesto di controlli e interventi contro attività illecite.

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Un sequestro di ben per 1,8 milioni di euro è stato portato a termine dalla Polizia, nei confronti di due uomini e una donna a Roma. I tre, oltre ad essere parenti tra loro, appartenevano a un clan sinti. In base a quanto ricostruito dagli agenti della divisione anticrimine, in principio il gruppo si era stabilito nella zona meridionale del Lazio e poi nella capitale. Qui si suddivideva gli affari illeciti con un altro clan senti collegato, che si dedicava principalmente alla vendita di sostanze stupefacenti. Il primo, invece, si occupava di furti e rapine in abitazioni su tutto il territorio nazionale, organizzando vere e proprie trasferte criminali, dalla fabbricazione di documenti falsi alle truffe ai danni di anziani o attraverso piattaforme di annunci online, fino al riciclaggio di veicoli di lusso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma, sequestro di beni da 1,8 milioni a tre componenti di un clan sinti: la lunga operazione di Polizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SEQUESTRO BENI PER 10 MILIONI DI EURO NELLE PROVINCIE DI ROMA E LATINA Sullo stesso argomento Roma, confiscati beni per 1,8 milioni a clan sintiLa Polizia di Stato ha eseguito un decreto di confisca di beni, emesso ai sensi della normativa antimafia dalla sezione Misure di prevenzione del... Roma, maxi confisca da 1,8 milioni di euro al clan sinti: così si è arricchito illecitamente per 20 anniÈ di tre persone appartenenti a un clan sinti la confisca di beni per un valore di circa 1,8 milioni di euro, eseguita dalla Polizia di Stato a Roma... Maxi sequestro antimafia contro rete criminale legata a clan sintiLa polizia ha sottratto patrimoni per 1,8 milioni a tre persone accusate di truffe, furti, riciclaggio e raggiri agli anziani ... rainews.it Nel corso delle perquisizioni locali e informatiche presso abitazioni e attività commerciali su Roma e provincia sono stati sequestrati una villa e 2 appartamenti, nr. 3 autovetture di grossa cilindrata, tra cui una Ferrari Portofino #Roma #Cronaca x.com Sequestro di beni da 2 milioni di euro a Roma: operazione antimafia contro il riciclaggio e l’evasione fiscaleLa Polizia di Stato di Roma esegue un sequestro di beni per 2 milioni di euro, smantellando un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio e all'evasione fiscale. lamilano.it