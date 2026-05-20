Roma Ryan Friedkin prende la regia | ds e piano mercato
Ryan Friedkin ha assunto un ruolo di leadership nella gestione della Roma, dirigendo le decisioni strategiche per il prossimo campionato. In questo momento, il club sta pianificando le mosse di mercato e definendo il team tecnico, con Friedkin che supervisiona le attività principali. La sua presenza alla guida coincide con una fase di riorganizzazione e di focus sul futuro della squadra. La gestione si concentra su aspetti legati alla rosa e alle operazioni di mercato, con Friedkin al centro delle scelte più importanti.
La pianificazione del futuro della Roma è entrata nella sua fase caldissima sotto la regia strategica di Ryan Friedkin, ormai stabilmente al comando della gestione operativa del club in vista della prossima stagione. Mentre la parola dell’azionista di maggioranza Dan Friedkin conserva un peso specifico assoluto, l’ultima presenza del presidente nella Capitale risale allo scorso ottobre, in occasione dell’assemblea della European Football Clubs svoltasi in un noto hotel dei Parioli. È quindi il vicepresidente a muovere i fili direttamente dal centro sportivo di Trigoria, dove anche nella giornata di ieri ha portato avanti i tavoli di lavoro legati alla scelta del nuovo direttore sportivo, ai rinnovi contrattuali e alle linee guida del prossimo calciomercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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