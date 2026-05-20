Roma Ryan Friedkin prende la regia | ds e piano mercato

Ryan Friedkin ha assunto un ruolo di leadership nella gestione della Roma, dirigendo le decisioni strategiche per il prossimo campionato. In questo momento, il club sta pianificando le mosse di mercato e definendo il team tecnico, con Friedkin che supervisiona le attività principali. La sua presenza alla guida coincide con una fase di riorganizzazione e di focus sul futuro della squadra. La gestione si concentra su aspetti legati alla rosa e alle operazioni di mercato, con Friedkin al centro delle scelte più importanti.

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