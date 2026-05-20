Roma | riapre il Lungotevere in Sassia caos tram e nuovi cantieri

A Roma, il Lungotevere in Sassia è tornato accessibile dopo i lavori di riqualificazione, ma le operazioni hanno causato disagi per il traffico e i trasporti pubblici. Durante i cantieri, alcune linee di tram sono state temporaneamente sostituite con navette bus, mentre gli utenti della Metro A si sono trovati ad affrontare variazioni nei tempi di percorrenza. La riapertura ha portato anche a modifiche nella circolazione dei mezzi e a un aumento delle criticità nel traffico cittadino.

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