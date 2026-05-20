Roma | riapre il Lungotevere in Sassia caos tram e nuovi cantieri

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il Lungotevere in Sassia è tornato accessibile dopo i lavori di riqualificazione, ma le operazioni hanno causato disagi per il traffico e i trasporti pubblici. Durante i cantieri, alcune linee di tram sono state temporaneamente sostituite con navette bus, mentre gli utenti della Metro A si sono trovati ad affrontare variazioni nei tempi di percorrenza. La riapertura ha portato anche a modifiche nella circolazione dei mezzi e a un aumento delle criticità nel traffico cittadino.

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? Domande chiave Come cambieranno i tempi di percorrenza per chi usa la Metro A?. Quali linee di tram sono state sostituite dalle navette bus?. Dove sono previsti i nuovi blocchi stradali nel quartiere Parioli?. Quando chiuderanno i parchi di Trastevere e San Lorenzo questa notte?.? In Breve Linee tram 238 e 14 sostituite da navette bus linea 5. Linea 027 ripristinata a Casalotti dopo lavori al mercato rionale. Parchi Trastevere e San Lorenzo chiusi dalle 21:30 alle 3:00. Metro A sospesa da venerdì ore 21:00 fino a sabato con bus sostitutivi. Il transito in via del Lungotevere in Sassia verso via Gregorio VII è tornato operativo questo mercoledì 20 maggio 2026 dopo la chiusura totale della carreggiata avvenuta nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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