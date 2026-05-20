Roma operata a un ginocchio resta zoppa | casa di cura e chirurghi condannati a 600mila euro di risarcimento

Una paziente operata al ginocchio destro in una struttura sanitaria romana ha subito complicazioni che le hanno causato una zoppia permanente. La Casa di Cura Città di Roma e tre chirurghi sono stati condannati a pagare un risarcimento di 600mila euro. Secondo la sentenza, durante l’intervento non sono stati presi in considerazione i problemi di salute preesistenti della donna. La decisione arriva in seguito a una causa legale intentata dalla paziente contro la struttura e i medici coinvolti.

La Casa di Cura Città di Roma e tre chirurghi dovranno risarcire una paziente di 600mila euro. Operandola al ginocchio destro, non hanno considerato le patologie pregresse ed è rimasta zoppa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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