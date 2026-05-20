Roma Meloni riceve Modi a Villa Pamphilj
La presidente del Consiglio ha incontrato il primo ministro indiano presso il Casino del Bel Respiro, all’interno di Villa Pamphilj a Roma. L’evento si è svolto in un'area privata del parco cittadino, senza la presenza di altre personalità pubbliche o media. La visita si inserisce nel quadro di incontri ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti dell’incontro. La riunione si è conclusa senza dichiarazioni pubbliche o comunicati ufficiali immediati.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj, a Roma, il primo ministro indiano Narendra Modi. Presente anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nel corso dell’incontro sarà adottata una dichiarazione congiunta che eleverà le relazioni tra Italia e India al rango di Partenariato Strategico Speciale. Oltre ai principali dossier bilaterali, Meloni e Modi affronteranno le più rilevanti questioni internazionali, con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente, al conflitto in Ucraina e alla sicurezza nell’ Indo-Pacifico. I due leader – dopo le dichiarazioni congiunte alla stampa previste per le 13 – parteciperanno a un pranzo di lavoro ufficiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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