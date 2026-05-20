Roma Meloni riceve Modi a Villa Pamphilj

La presidente del Consiglio ha incontrato il primo ministro indiano presso il Casino del Bel Respiro, all’interno di Villa Pamphilj a Roma. L’evento si è svolto in un'area privata del parco cittadino, senza la presenza di altre personalità pubbliche o media. La visita si inserisce nel quadro di incontri ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti dell’incontro. La riunione si è conclusa senza dichiarazioni pubbliche o comunicati ufficiali immediati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj, a Roma, il primo ministro indiano Narendra Modi. Presente anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nel corso dell’incontro sarà adottata una dichiarazione congiunta che eleverà le relazioni tra Italia e India al rango di Partenariato Strategico Speciale. Oltre ai principali dossier bilaterali, Meloni e Modi affronteranno le più rilevanti questioni internazionali, con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente, al conflitto in Ucraina e alla sicurezza nell’ Indo-Pacifico. I due leader – dopo le dichiarazioni congiunte alla stampa previste per le 13 – parteciperanno a un pranzo di lavoro ufficiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, Meloni riceve Modi a Villa Pamphilj ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meloni e Modi, gli accordi Italia-India passano dalle caramelle ‘Melody’. Vertice a Villa PamphiljRoma, 20 maggio 2026 - Tutto pronto a Villa Pamphilj per il vertice Italia-India tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra... Ue-India, passa da Roma il futuro della cooperazione. Meloni riceve ModiTutto pronto a Villa Pamphili per l’arrivo del Primo Ministro dell’India, Narendra Modi. Roma, Meloni riceve Modi a Villa PamphiljLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto al Casino del Bel Respiro di Villa Pamphilj, a Roma, il primo ministro indiano Narendra Modi. Presente ... lapresse.it Modi a Roma, oggi incontro con Mattarella e Meloni. Ieri sera al Colosseo con la premierLeggi su Sky TG24 l'articolo Modi a Roma, oggi incontro con Mattarella e Meloni. Ieri sera al Colosseo con la premier ... tg24.sky.it