roma meloni e modi in visita notturna al colosseo

Nella serata di ieri, la presidente del Consiglio e il primo ministro indiano hanno effettuato una visita notturna al Colosseo, uno dei monumenti più noti di Roma. Entrambi hanno camminato tra le luci dell’anfiteatro, che si trova nel cuore della città. La visita è avvenuta durante la tappa italiana del leader di Nuova Delhi, accompagnato dalla premier italiana. La passeggiata si è svolta senza comunicati ufficiali e in un contesto di visita privata.

Passeggiata serale tra le luci del Colosseo per Giorgia Meloni e Narendra Modi. La presidente del Consiglio ha accompagnato il primo ministro indiano in una visita notturna all’anfiteatro simbolo di Roma, al centro della tappa italiana del leader di Nuova Delhi. Modi, arrivato nella capitale nella serata di martedì, ha incontrato Meloni per una cena istituzionale prima della visita privata al Colosseo. Le immagini mostrano i due leader passeggiare all’interno dell’area archeologica, tra strette di mano, sorrisi e momenti di confronto informale. La visita si inserisce nel quadro del rafforzamento dei rapporti tra Italia e India, con particolare attenzione ai temi della cooperazione economica, tecnologica e strategica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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