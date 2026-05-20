A Roma, alcuni quartieri periferici mostrano tassi di bocciatura molto più elevati rispetto ad altre zone della città. I dati raccolti indicano che nelle aree meno centrali, la percentuale di studenti bocciati supera di gran lunga quella delle zone più centrali e più sviluppate. Le differenze si evidenziano soprattutto tra le scuole pubbliche situate nelle periferie e quelle in zone più centrali, dove i risultati scolastici sembrano essere più soddisfacenti. La distribuzione geografica delle bocciature mette in luce le disparità tra diverse aree della capitale.

? Domande chiave Quali quartieri registrano i tassi di bocciatura più alti a Roma?. Come influisce il contesto urbano sul successo degli studenti?. Perché la povertà familiare blocca il percorso scolastico a Primavalle?. Quali interventi possono ridurre la ripetenza nelle zone più fragili?.? In Breve Report Save the Children evidenzia correlazione tra povertà familiare e abbandono scolastico.. Primavalle registra picchi di studenti fermi in terza classe tra via Borromeo e Maffi.. Geografia urbana romana funge da confine sociale tra centro e periferie fragili.. Necessità di potenziamento servizi didattici a San Basilio e Borghesiana per ridurre ripetenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, il divario scolastico: picchi di bocciature nelle periferie

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