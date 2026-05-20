Roma dati da big in Serie A | numero di vittorie inferiore solo all’Inter

Nel campionato di Serie A, la Roma ha ottenuto un numero di vittorie inferiore solo a quello dell'Inter. La recente vittoria nel derby contro la Lazio ha permesso alla squadra di salire al quarto posto in classifica, in vista dell’ultima giornata di campionato. Questo risultato ha contribuito a migliorare la posizione della squadra, che ora si trova in una posizione di vantaggio rispetto a diverse avversarie. La squadra si prepara per le sfide finali con l’obiettivo di consolidare il piazzamento raggiunto.

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La vittoria nel derby contro la Lazio ha permesso alla Roma di agganciare il quarto posto in vista dell’ultima giornata di campionato. Il crollo della Juventus contro la Fiorentina, ha contribuito al sorpasso in classifica da parte dei giallorossi sui bianconeri, chiamati ad un ultimo sforzo a Verona per tornare a veder le stelle. Oltre alla possibile qualificazione in Champions, la Roma torna a toccare quota 70 punti dopo 6 anni. Gasperini non vuole però accontentarsi e al Bentegodi cercherà di consolidare quel quarto posto che tutta la piazza desidera. Gasperini eguaglia Fonseca. Sono passati sei anni da quando la Roma raggiunse per l’ultima volta i 70 punti in serie A. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, dati da big in Serie A: numero di vittorie inferiore solo all’Inter ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Centrale Sport Sinner - playoff serie b - ravenna calcio - assessore Castorri Cristian Sullo stesso argomento Leggi anche: Big Mat, solo vittorie per i team ’rosa’ Inter Roma, Chivu avrà solo tre giorni per preparare il big match di San Siro: le ultimedi Redazione Inter News 24Inter Roma, Chivu potrà preparare il big match di San Siro con la squadra al completo per soli tre giorni: ecco le ultime... E.D.S.H. ELABORAZIONE DATI E SOFTWARE HOUSE S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com Il boom del turismo a Roma non si ferma: i turisti aumentano anche dopo il GiubileoI dati sono stati diramati durante la presentazione della ricerca dell'Istituto Piepoli Turismo: prospettive e opportunità per l’estate 2026 ... romatoday.it Turismo da record a Roma, nel 2024 oltre 13 miliardi di introitiNel 2024, secondo il report La ricchezza dei comuni turistici, Roma ha generato 13,3 miliardi di euro quale valore aggiunto proveniente direttamente dal settore turistico. Un incremento importante ... romatoday.it