A Roma, un gruppo criminale coinvolto in rapine e truffe è stato smantellato, con un sequestro di beni pari a 1,8 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di scoprire come i membri del clan nascondevano i proventi delle attività illecite attraverso società di comodo. Sono stati identificati anche prestanome utilizzati per proteggere una villa a Tivoli, che risultava intestata a persone fittizie. Le autorità hanno sequestrato numerosi beni e avviato procedimenti giudiziari.

? Domande chiave Come facevano a nascondere i proventi delle rapine tra le società?. Chi sono i prestanome usati per schermare la villa a Tivoli?. Quali truffe online hanno utilizzato per colpire le persone anziane?. Come venivano riciclati i soldi attraverso il commercio di veicoli?.? In Breve Sequestrate villa a Tivoli, undici auto di lusso e diverse polizze di pegno.. Indagati una donna di 34 anni e un uomo di 52 anni.. Clan attivo tra Roma e basso Lazio per rapine e truffe online.. Riciclaggio tramite due società e un'impresa di bar e veicoli.. La Divisione Anticrimine della Questura ha colpito un clan sinti a Roma, confiscando beni per 1,8 milioni di euro tra immobili, auto di lusso e società commerciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, colpito clan tra rapine e truffe: 1,8 milioni di beni sequestrati

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