Roma a Trigoria | Gasperini spera nel recupero di Koné
La Roma ha iniziato la lavoro settimanale a Trigoria, con l’allenatore che spera di recuperare Koné in vista delle prossime partite. La squadra si è ritrovata in campo per gli allenamenti dopo una pausa, con alcuni giocatori che hanno lavorato a parte. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle condizioni del calciatore, ma si continua a monitorare la situazione. La settimana sarà decisiva per definire le scelte in vista delle gare imminenti.
La Roma ha ufficialmente aperto la settimana più importante della sua stagione con la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Trigoria, dove nel pomeriggio di oggi la squadra si è ritrovata per dare il via alla preparazione in vista dell’ultima e decisiva giornata di Serie A contro l’ Hellas Verona. Archiviata definitivamente l’euforia per la vittoria nella stracittadina, il tecnico Gian Piero Gasperini ha riallacciato i fili del discorso sul campo, concedendo una prima sessione di scarico al gruppo prima di entrare nel vivo della tattica. L’obiettivo della spedizione in terra veneta è chiarissimo: conquistare i tre punti per blindare il ritorno matematico nella prossima Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
TERREMOTO ROMA! Vertice a Trigoria: GASPERINI in BILICO!
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