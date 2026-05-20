Roma a Trigoria | Gasperini spera nel recupero di Koné

La Roma ha iniziato la lavoro settimanale a Trigoria, con l’allenatore che spera di recuperare Koné in vista delle prossime partite. La squadra si è ritrovata in campo per gli allenamenti dopo una pausa, con alcuni giocatori che hanno lavorato a parte. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle condizioni del calciatore, ma si continua a monitorare la situazione. La settimana sarà decisiva per definire le scelte in vista delle gare imminenti.

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La Roma ha ufficialmente aperto la settimana più importante della sua stagione con la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Trigoria, dove nel pomeriggio di oggi la squadra si è ritrovata per dare il via alla preparazione in vista dell’ultima e decisiva giornata di Serie A contro l’ Hellas Verona. Archiviata definitivamente l’euforia per la vittoria nella stracittadina, il tecnico Gian Piero Gasperini ha riallacciato i fili del discorso sul campo, concedendo una prima sessione di scarico al gruppo prima di entrare nel vivo della tattica. L’obiettivo della spedizione in terra veneta è chiarissimo: conquistare i tre punti per blindare il ritorno matematico nella prossima Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma a Trigoria: Gasperini spera nel recupero di Koné ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TERREMOTO ROMA! Vertice a Trigoria: GASPERINI in BILICO! Sullo stesso argomento Roma, l’impatto statistico dell’assenza di Koné nel sistema GasperiniL’assenza di Manu Koné, fermo per una lesione al bicipite femorale della coscia destra, ha alterato l’equilibrio biomeccanico e tattico del... Roma, sorrisi a Trigoria: torna Koné. Ansia per PellegriniLa marcia della Roma verso il prossimo impegno stagionale contro la Fiorentina riparte da una notizia fondamentale per gli equilibri del centrocampo. L’ #ASRoma prepara l’ultima sfida di campionato contro il #Verona. Da mercoledì a venerdì i giallorossi lavoreranno a Trigoria alle 10:30: tre sedute mattutine utili a #Gasperini per valutare la condizione dei singoli e provare le soluzioni anti-Verona. : x.com Roma, il ds D’Amico rimane in pole. Ma Friedkin ha un piano BL’attuale direttore sportivo dell’Atalanta resta profilo gradito a Trigoria ma si continua a monitorare anche nomi alternativi ... ilromanista.eu La speranza rimane per il futuro di Paulo Dybala alla Roma reddit Ryan Friedkin a Trigoria, Gasperini: Funziona tutto meglio – VIDEOIn questi giorni a Trigoria c’è Ryan Friedkin. Dal derby ai temi legati al futuro del club, diversi i motivi della sua presenza nella Capitale. Alla vigilia di Lazio-Roma, Gian Piero Gasperini ha parl ... siamolaroma.it