A Roma sono state installate circa 15.000 antenne mobili, molte delle quali utilizzano le nuove frequenze 5G. La questione sulla salute dei cittadini legata a queste tecnologie viene discussa da un esperto che esprime preoccupazioni. Inoltre, la città non ha ancora adottato un piano specifico per la gestione dei siti sensibili. Questi temi sollevano interrogativi su come le nuove infrastrutture influiranno sull’ambiente e sulla salute pubblica.

? Domande chiave Come influiscono le nuove frequenze 5G sulla salute dei cittadini?. Perché Roma non ha ancora un piano per i siti sensibili?. Quali rischi comportano i nuovi limiti di tolleranza elettromagnetica raddoppiati?. Chi deve decidere la posizione delle antenne vicino a scuole e ospedali?.? In Breve M5S organizza convegno 5G e inquinamento elettromagnetico il 20 maggio al Campidoglio. Nuovo regolamento comunale approvato a Roma nel settembre 2024 dopo proteste cittadine. Soglie di pericolosità elettromagnetica raddoppiate da 6 a 15 voltmetro per legge. Codice delle Comunicazioni Elettroniche e Legge quadro 2001 regolano gli impianti cellulari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, 15.000 antenne mobili: l’esperto teme per salute e paesaggio

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