Rogo a Bagno di Gavorrano | tre auto distrutte e anziani intrappolati

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un'abitazione di Bagno di Gavorrano, causando la distruzione di tre autovetture parcheggiate nel cortile. Due anziani sono rimasti intrappolati all’interno dell’abitazione, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza le persone coinvolte. Le cause dell’incendio e le modalità con cui le fiamme hanno impedito agli anziani di uscire non sono ancora state chiarite nelle prime fasi dell’indagine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come hanno fatto le fiamme a bloccare gli anziani in casa?. Cosa ha scatenato il rogo che ha distrutto i tre veicoli?. Perché il fuoco si è propagato così velocemente verso la villetta?. Chi dovrà rispondere dei danni causati dal violento incendio notturno?.? In Breve Incendio scoppiato alle ore 05:00 tra domenica 18 e lunedì 19 maggio.. Vigili del fuoco di Follonica e carabinieri intervengono nella zona Poderaccio.. Due auto e un Ape Piaggio distrutti, una quarta vettura danneggiata.. Carabinieri indagano sulle cause per verificare l'ipotesi di origine dolosa.. Tre veicoli distrutti dal fuoco e una coppia di anziani bloccata in casa al Poderaccio nella notte tra domenica 18 maggio e lunedì 19 maggio, a Bagno di Gavorrano, dopo un violento incendio scoppiato intorno alle ore 05:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

rogo a bagno di gavorrano tre auto distrutte e anziani intrappolati
© Ameve.eu - Rogo a Bagno di Gavorrano: tre auto distrutte e anziani intrappolati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Olbia, rogo notturno nel parcheggio di un hotel: 3 auto distrutte? Cosa sapere Tre auto distrutte da un incendio nel parcheggio di un hotel a Olbia ieri sera.

Alghero: rogo all’aeroporto, 14 auto distrutteNella notte di sabato 14 marzo 2026, un rogo ha colpito i parcheggi adiacenti all’aeroporto di Alghero, lasciando sul posto 14 autovetture distrutte...

bagno di gavorrano rogo a bagno diAuto divorate dalle fiamme all’alba, due mezzi distrutti a GavorranoGavorrano Paura, alle prime ore del mattino di ieri, a Bagno di Gavorrano in via Bruno Buozzi dove sono andate distrutte due vetture. Le fiamme si sono sprigionate da una delle due macchine che erano ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web