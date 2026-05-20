Un incendio si è sviluppato questa mattina in un'abitazione di Bagno di Gavorrano, causando la distruzione di tre autovetture parcheggiate nel cortile. Due anziani sono rimasti intrappolati all’interno dell’abitazione, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza le persone coinvolte. Le cause dell’incendio e le modalità con cui le fiamme hanno impedito agli anziani di uscire non sono ancora state chiarite nelle prime fasi dell’indagine.

? Domande chiave Come hanno fatto le fiamme a bloccare gli anziani in casa?. Cosa ha scatenato il rogo che ha distrutto i tre veicoli?. Perché il fuoco si è propagato così velocemente verso la villetta?. Chi dovrà rispondere dei danni causati dal violento incendio notturno?.? In Breve Incendio scoppiato alle ore 05:00 tra domenica 18 e lunedì 19 maggio.. Vigili del fuoco di Follonica e carabinieri intervengono nella zona Poderaccio.. Due auto e un Ape Piaggio distrutti, una quarta vettura danneggiata.. Carabinieri indagano sulle cause per verificare l'ipotesi di origine dolosa.. Tre veicoli distrutti dal fuoco e una coppia di anziani bloccata in casa al Poderaccio nella notte tra domenica 18 maggio e lunedì 19 maggio, a Bagno di Gavorrano, dopo un violento incendio scoppiato intorno alle ore 05:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo a Bagno di Gavorrano: tre auto distrutte e anziani intrappolati

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