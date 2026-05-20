Ritrovato alla Bonacina un nuovo affresco di pregio risalente al Trecento
Nella chiesa dedicata a Sant'Egidio, alla Bonacina, è stato scoperto un affresco risalente al Trecento. L’opera, realizzata nel 1348 da un maestro pittore medievale, rappresenta santi e profeti inseriti in un ciclo di affreschi. Intorno alle figure sono visibili fregi floreali e motivi fogliacei, che contribuiscono a caratterizzare l’intera decorazione. La scoperta è stata resa nota dagli esperti che hanno analizzato il sito durante recenti lavori di restauro.
Alla Bonacina spunta un nuovo affresco di pregio risalente al Trecento. Nella chiesa dedicata a Sant'Egidio, infatti, un maestro pittore medievale dipinse nel 1348 un ciclo di affreschi raffiguranti santi e profeti, attorniati da fregi floreali e motivi fogliacei. La citazione temporale di tale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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