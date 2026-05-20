La stagione estiva nel settore della ristorazione e del turismo sta iniziando, con un evento di orientamento dedicato ai candidati. Al Job day organizzato in provincia, si sono presentati circa 170 persone, con 40 che hanno deciso di non partecipare. Alle aziende sono stati offerti 80 posti di lavoro, ma secondo le stime di Bergamo Sviluppo, il fabbisogno totale per la stagione estiva è di circa 4.200 opportunità. La differenza tra domanda e offerta evidenzia una significativa carenza di personale nel settore.

LAVORO. È il fabbisogno estivo stimato per la provincia dalla ricerca di Bergamo Sviluppo. L’incontro tra candidati e aziende: erano 170 gli iscritti (40 le defezioni) e 80 i posti offerti. In sala si respira energia e voglia di fare, anche perché di spazi d’azione ce ne sono, e ampi. L’arrivo della stagione estiva porterà tra maggio e luglio ad assumere circa 4.200 persone nel comparto dei servizi turistici, di alloggio e ristorazione in tutta la Bergamasca. Sono stime quelle elaborate dall’analisi Excelsior di Unioncamere e condotta in provincia da Bergamo Sviluppo (Azienda speciale della Camera di Commercio); calcoli nei quali non sono conteggiate le «uscite», tipiche dei settori stagionali, ma che rendono bene la dinamicità del mercato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ristorazione e turismo, stagione al via: 130 al Job day, ma ne servono ben 4.200

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