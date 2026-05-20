Ristorazione a Udine | 3mila imprese e 15mila dipendenti al centro della convention Confcommercio-Fipe
A Udine, il settore della ristorazione conta oltre 3.000 imprese e più di 15.000 dipendenti. Recentemente, si è svolta una convention organizzata da Confcommercio e Fipe, che ha coinvolto operatori del settore provenienti dalla zona. L'evento ha riunito rappresentanti di aziende e professionisti, affrontando temi legati alle sfide e alle opportunità nel settore. La ristorazione si conferma così un settore fondamentale per l’economia locale e per l’occupazione della provincia.
La ristorazione in provincia di Udine si conferma un pilastro dell'economia locale. Oltre 3.000 imprese e più di 15.000 dipendenti: sono i numeri che hanno fatto da sfondo alla convention organizzata da Confcommercio Fipe Udine al Castello di Susans, con la partecipazione straordinaria del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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