Ristorazione a Udine | 3mila imprese e 15mila dipendenti al centro della convention Confcommercio-Fipe

A Udine, il settore della ristorazione conta oltre 3.000 imprese e più di 15.000 dipendenti. Recentemente, si è svolta una convention organizzata da Confcommercio e Fipe, che ha coinvolto operatori del settore provenienti dalla zona. L'evento ha riunito rappresentanti di aziende e professionisti, affrontando temi legati alle sfide e alle opportunità nel settore. La ristorazione si conferma così un settore fondamentale per l’economia locale e per l’occupazione della provincia.

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