Una rissa si è verificata a San Giorgio, coinvolgendo un candidato legato a Vannacci, che ha colpito un attivista durante un evento pubblico. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, mentre si cercano di capire le conseguenze che questa denuncia potrà avere sulla carriera politica di Roberto Galdieri. Nel frattempo, alcuni parlamentari stanno lasciando la Lega per aderire alla lista di Vannacci, suscitando ulteriori interrogativi sul quadro politico in evoluzione.

? Punti chiave Chi sono i parlamentari che stanno abbandonando la Lega per Vannacci?. Come influirà la denuncia della rissa sulla carriera di Roberto Galdieri?. Perché i membri morosi della Lega stanno mettendo in crisi il partito?. Quali conseguenze avrà lo spostamento dei voti verso Futuro Nazionale?.? In Breve Futuro Nazionale raggiunge il 4% avvicinandosi alla Lega ferma al 6%.. Erik Pretto e Andrea de Bertoldi si spostano verso il polo Vannacci.. Alessia Ambrosi valuta il passaggio da Fratelli d'Italia a Futuro Nazionale.. Davide Bergamini e Attilio Pierro di Forza Italia mostrano posizioni incerte..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rissa a San Giorgio: candidato di Vannacci colpisce un attivista

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