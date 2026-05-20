A Castelfranco si è tenuto un evento dedicato alla parità di genere, caratterizzato da momenti di comicità e riflessione. La serata ha visto protagonisti alcuni artisti che hanno utilizzato l’umorismo per affrontare il tema delle differenze tra uomini e donne. La discussione si è concentrata sulla condizione femminile e sulla necessità di un equilibrio tra i sessi, senza ricorrere a discorsi eccessivamente teorici. La serata si è conclusa con risate e spunti di riflessione condivisi tra il pubblico.

CASTELFRANCO Il tema della parità di genere affrontato con la comicità lucida e che fa riflettere di Katia Beni e Benedetta Giuntini sarà il tema dello spettacolo " Diritti o rovesci, ma pari! " che le due attrici portano sul palco del teatro della Compagnia di Castelfranco dopodomani, venerdì 22 maggio, alle 21. E’ il secondo appuntamento del cartellone "Fare teatro, fare comunità 2026" voluto dal Comune e allestito dalla Pubblica Assistenza Vita. Katia Beni, nei panni di un’attrice comica "a volte intelligente", viene intervistata da Benedetta Giuntini che interpreta una giornalista "a volte fuori di testa". Un viaggio sulla condizione femminile, attraverso le dinamiche dello mondo dello spettacolo, della comunicazione e della società con battute, gag e riflessioni su stereotipi di genere e diritti negati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Risate e riflessioni "Diritti o rovesci, ma pari!"

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