Nella zona di Rione Libertà, un uomo di 36 anni è stato denunciato dopo una perquisizione domiciliare. Durante l’operazione sono stati trovati più di 150 grammi di hashish e circa mille euro in contanti. L’abitazione è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato portato in commissariato. La presenza di sostanze stupefacenti e denaro di provenienza sconosciuta ha portato all’avvio delle procedure legali. La notizia si inserisce nelle attività di controllo sul territorio.

E’ stato denunciato un 36enne di Benevento dopo che gli sono stati trovati oltre 150 grammi di hashish e un migliaio di euro. Nei controlli della squadra Mobile contro la criminalità diffusa e lo spaccio coordinati dal Vice Questore Flavio Tranquillo, l’uomo, dopo una perquisizione domiciliare al rione Liberta, è stato trovato sostanza stupefacente e soldi contanti. L’uomo e’ stato denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà’. La sostanza stupefacente e i contanti sono stati posti sotto sequestro. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rione Liberta, perquisita abitazione: trovato hashish e soldi in contanti, denunciato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Divieto di dimora, contanti e hashish. Denunciato un giovaneNei giorni scorsi, in zona stazione e giardini Speyer, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno individuato una persona sospetta all’intersezione...

Catania, fermati in scooter con hashish e contanti: arrestato 20enne, denunciato un 18enneABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli antidroga in città A Catania, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato al contrasto dello spaccio di...

Benevento, propaganda razzista: indagato un 37enne di rione LibertàPerquisita questa mattina da agenti della Digos l'abitazione al rione Libertà di Benevento e sequestrati telefonino e computer di un uomo di 37 anni beneventano perchè indagato per propaganda e ... ilmattino.it

Benevento, provano ad occupare una casa nel rione Libertà: doppio arrestoDue stranieri volevano occupare un'abitazione al rione Libertà, convinti che fosse disabitata. Probabilmente, qualcuno li aveva avvertiti che l'appartamento fosse disabitato, in quanto la padrona di ... ilmattino.it