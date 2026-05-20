Rinnovi Juve il club blocca tutto | prima il Torino e poi si riprenderanno le trattative Le ultime novità
La Juventus ha deciso di mettere in pausa le trattative sui rinnovi dei propri giocatori. Attualmente, le discussioni sono sospese e non ci sono novità ufficiali. Prima di riprendere le trattative, il club si concentrerà sulle questioni legate al Torino. Solo successivamente, una volta chiariti gli aspetti in sospeso, si riprenderà a trattare sul futuro dei contratti dei calciatori. La situazione resta in fase di stallo, senza indicazioni precise sui tempi di ripresa.
di Francesco Spagnolo Rinnovi Juve, al momento le trattative vivono una sorta di stand-by. Prima il Torino e poi, a bocce ferme, si inizierà a ragionare sul futuro. Alla Continassa l’imperativo attuale è la pazienza. La dirigenza bianconera ha optato per una strategia ben precisa: sospendere temporaneamente ogni trattativa legata ai prolungamenti contrattuali dei calciatori della prima squadra. La decisione sposta l’attenzione alla prossima settimana, quando gli scenari finanziari e agonistici saranno delineati con maggiore precisione dai vertici societari. Come riferito da Tuttosport, questa pausa strategica mira a preservare la totale concentrazione del gruppo in vista del decisivo e ultimo match stagionale di campionato, scongiurando pericolose distrazioni che potrebbero compromettere il risultato finale sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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