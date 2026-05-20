RiminiWellnessOff Corsa musica e benessere Oltre 200 eventi previsti

A Rimini si sta svolgendo un evento dedicato al movimento e al benessere che prevede oltre 200 manifestazioni. La manifestazione include corse, esibizioni musicali e attività legate alla salute e al fitness. L’obiettivo è trasformare la città in un grande spazio all’aperto per promuovere uno stile di vita attivo. Numerosi partecipanti sono presenti, e l’evento si estende su diverse aree pubbliche della zona. La manifestazione si concentra sull’offrire un programma vario di attività sportive e ricreative.

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Rimini ‘corre’ verso la trasformazione in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato al movimento e al benessere. Dal 28 al 31 maggio la città ospita il ventennale di RiminiWellness che, con oltre 200 eventi, anche quest’anno strariperà dai padiglioni fieristici per invadere il tessuto urbano con la quarta edizione di RiminiWellnessOFF. Il fuori-fiera (promosso da Ieg e Comune) risponde allo slogan ‘Go Through’: un invito a vivere il centro storico, il Parco del mare e il litorale tra camminate all’alba, dj set e talks gratuiti. "RiminiWellnessOFF si afferma come estensione della fiera, capace di diffondere l’energia in tutta la città e di proiettarci di slancio nella stagione estiva", dichiara il sindaco Jamil Sadegholvaad. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - RiminiWellnessOff . Corsa, musica e benessere. Oltre 200 eventi previsti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Toscana Produzione Musica, nel 2026 oltre 100 eventi con 200 artistiFIRENZE – Toscana Produzione Musica 2026 si presenta con numeri in crescita e un programma diffuso che coinvolgerà 200 artisti e circa 100 eventi tra... Podismo: Eco Corsa del Lago di Montedoglio. Oltre 200 iscrizioni in vista dell’appuntamentoViaggia ben oltre le 200 presenze la 14esima edizione della Eco Corsa del Lago di Montedoglio in programma domenica prossima, 29 marzo, con partenza... Rimini porta il wellness fuori dalla fiera: nasce la città?festival del movimentoPresentata ufficialmente questa mattina, 19 maggio, nella Sala Giunta del Comune di Rimini la quarta edizione di RiminiWellnessOFF, il fuori-fiera del mondo fitness e wellness promosso da Italian Ex ... altarimini.it