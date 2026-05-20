Riforma enti locali | Braglia | ‘Le Province operano senza scarpe

Una recente dichiarazione evidenzia come le Province continuino a svolgere il loro lavoro senza risorse adeguate, paragonandole a chi opera senza scarpe. La riforma degli enti locali solleva domande sulla gestione della viabilità e delle scuole, con particolare attenzione alle risorse disponibili per le Province. In particolare, si discute delle modalità con cui verranno assegnati i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e di come queste risorse influiranno sulle competenze e sui servizi locali.

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? Punti chiave Come influenzerà la nuova riforma la gestione della viabilità e delle scuole?. Quali risorse concrete riceveranno le Province per gestire i fondi Pnrr?. Come potrà il modello modenese guidare il riordino di tutta la regione?. Quando i cittadini potranno esprimere il proprio parere sulla nuova legge?.? In Breve Assessore Davide Baruffi avvierà tour provinciale e consultazioni online fino al 2 luglio.. Linee guida della riforma saranno definite all'inizio dell'autunno tramite evento pubblico.. Province gestiscono fondi Pnrr per progetti su scuola e viabilità nel territorio.. Modello emiliano testa la gestione associata dei servizi nel caso della provincia modenese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riforma enti locali: Braglia: ‘Le Province operano senza scarpe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Approvate le assegnazioni del Fondo regionale investimenti: 115 milioni agli Enti localiÈ stato approvato con decreto del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim per le Autonomie locali, il... Rottamazione quinquies estesa a Regioni ed enti locali: sanabili anche le multe stradaliVia libera alla nuova estensione della rottamazione quinquies anche per Regioni ed enti locali. Legge Statutaria, 'l'attuale assetto enti locali è da riformare'Una riforma organica degli enti locali, un Testo unico che ridisegni i rapporti tra Regione, Comuni e Province, e un ruolo più incisivo del Consiglio delle Autonomie locali. È la richiesta arrivata ... ansa.it Manfredi al Meeting Cl: Un patto costituzionale per la riforma enti localiGaetano Manfredi protagonista al meeting di Rimini. Da sindaco di Napoli ma anche e soprattutto da presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani. Serve un nuovo patto costituzionale in ... ilmattino.it