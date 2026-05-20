Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre incontri

Il 27 maggio si terrà il primo di tre incontri dedicati alla riforma della disabilità nelle scuole. Durante questa sessione, verrà analizzata la nuova definizione di disabilità, con un focus sulla transizione dal modello medico a quello bio-psico-sociale. Si discuterà del motivo per cui la parola “handicap” è stata eliminata e di cosa comporta l’introduzione dell’accomodamento ragionevole nel lavoro quotidiano degli insegnanti. L’appuntamento si svolge dalle 16:00 alle 18:00.

Programma 1° incontro — mercoledì 27 maggio, ore 16:00-18:00 La nuova definizione di disabilità Dal modello medico al modello bio-psico-sociale: cosa dice davvero l’articolo 3, perché sparisce la parola handicap e cosa comporta l’accomodamento ragionevole nel lavoro quotidiano del docente. 2° incontro — giovedì 4 giugno, ore 16:00-18:00 La valutazione della disabilità in età evolutiva e il PEI. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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