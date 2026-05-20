Rifiuti via Cerquelle e bollette Sette domande per tre candidati

Due associazioni attive nel territorio hanno rivolto sette domande a tre candidati riguardo a questioni legate ai rifiuti, a via Cerquelle e alle bollette. Le organizzazioni, molto coinvolte nella comunità, hanno concentrato le loro richieste su temi di interesse locale, senza avanzare richieste specifiche o formulare proposte. La loro partecipazione si inserisce in un quadro di confronto pubblico volto a ottenere chiarimenti sui temi più dibattuti tra cittadini e amministratori.

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Due associazioni del territorio fortemente partecipate, ‘Airone’ e ‘Acquisto Collettivo’, hanno sottoposto alle tre liste in lizza per il governo del Comune di Cartoceto una serie di istanze da sottoscrivere da parte dei rispettivi candidati sindaci: vale a dire Matteo Andreoni di ‘Diamo Valore’, Simone Berluti di ‘Cartoceto, Punto a Capo’ e Ginetto Manna della squadra ‘Per Cartoceto’. Il primo punto è quello di opporsi alla variante di via Cerquelle. Il secondo è quello di votare contro la divisione degli utili di Marche Multiservizi e Aset e di non approvare aumenti di tariffe in Ato fino a quando non si elimineranno gli utili milionari;... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, via Cerquelle e bollette. Sette domande per tre candidati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comunali, sette giorni al voto. Il confronto pubblico tra candidati con le domande dei giornalistiPistoia Manca ormai solo una settimana al voto e la campagna elettorale entra nei giorni decisivi. Reggio: 3 candidati al confronto, il pubblico sceglie le domandeIl Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria ospiterà domani, 10 marzo 2026, il primo vero scontro pubblico tra i tre candidati che si...