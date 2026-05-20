Rifiuti edili senza tracciabilità e scarichi abusivi nel torrente quattro denunce dopo gli appostamenti della Municipale
Negli ultimi sette giorni, la Polizia Municipale di Messina ha condotto intensi controlli lungo tutta la città, dal nord fino al sud. Durante le operazioni, sono stati scoperti e segnalati due casi di gestione illecita di rifiuti edili senza tracciabilità, oltre a scarichi abusivi in un torrente. Complessivamente, sono state denunciate quattro persone coinvolte in queste attività irregolari. I controlli continuano per verificare eventuali altri episodi e per garantire il rispetto delle norme ambientali.
Una settimana di controlli serrati, estesi dall’estremo nord fino alla zona sud della città, ha portato la Polizia Municipale di Messina a far emergere due distinti episodi di gestione illecita dei rifiuti e alla denuncia complessiva di quattro persone. Un’attività continua di monitoraggio del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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