Rifiuti | 400 cittadini coinvolti tra nuovi mastelli e isole eco

A partire da questa settimana, circa 400 cittadini sono stati coinvolti in un nuovo sistema di raccolta differenziata che prevede l’introduzione di nuovi mastelli e di venti isole ecologiche di prossimità. I cambiamenti riguardano sia le modalità di conferimento per condomini e famiglie con bambini, sia la collocazione delle isole, che saranno posizionate in diverse aree della città. La decisione si inserisce nel tentativo di migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’abbandono di materiali non differenziati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come cambieranno i mastelli per i condomini e le famiglie con bambini?. Dove verranno posizionate le venti nuove isole ecologiche di prossimità?. Come influirà il tracciamento dei rifiuti sulla tariffa del 2028?. Chi riceverà gli sconti sulla tassa sui rifiuti grazie alla differenziata?.? In Breve Nuovi mastelli per condomini fino a otto nuclei e contenitori per pannolini.. Realizzazione di venti isole ecologiche di prossimità tra frazioni e quartieri.. Tariffa puntuale con premialità per cittadini virtuosi prevista dal 2028.. Incontri informativi a Sant'Emidio il 21 maggio, Campo Parignano il 25, Piazzarola il 26 e Mozzano il 28 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rifiuti: 400 cittadini coinvolti tra nuovi mastelli e isole eco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation Sullo stesso argomento Airola, nasce il Data Lab: oltre 400 cittadini coinvolti, per il 76% la priorità sono le stradeTempo di lettura: 3 minutiAd Airola nasce AIROLA DATA LAB, un progetto civico che punta a trasformare le opinioni dei cittadini in dati, proposte e,... Palermo: le eco isole nel centro storico diventano discariche? Domande chiave Come hanno trasformato un progetto di sostenibilità in una discarica? Perché i rifiuti si accumulano proprio accanto ai contenitori... Nuova raccolta rifiuti. Oltre 400 persone ai primi incontri. Ora il tour nei sestieriNegli appuntamenti a Porta Maggiore e Monticelli illustrate le nuove modalità di conferimento tra mastelli, cassonetti intelligenti e contenitori dedicati. Ampio confronto con i residenti . msn.com Falsi messaggi ai cittadini sulla tariffa dei rifiutiSPOLETO Attenzione alla truffa della Tari. A lanciare l’allarme è il Comune che nella giornata di ieri ha diffuso una nota ufficiale con una serie di avvertenze per evitare di rimanere coinvolti nel ... lanazione.it