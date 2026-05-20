Richiesta chiusura Centro anziani | i chiarimenti del Comune e la replica delle associazioni

Il Comune di San Pietro Vernotico ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta di chiusura del centro anziani, avanzata da un consigliere di minoranza. La richiesta si basa su questioni di agibilità della sede, mentre le associazioni coinvolte hanno risposto alle accuse e alle tensioni emerse tra loro. La situazione ha attirato l’attenzione della comunità locale, con diverse opinioni espresse sui social e tra i residenti. La questione resta al centro del dibattito pubblico, in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

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