Ricerche finite Il cane Teresina è tornato a casa

Dopo quarantacinque giorni di ricerche, il cane Teresina è stato ritrovato e riportato a casa. La fuga dell'animale aveva suscitato grande attenzione nella comunità locale, con molte persone che si erano mobilitate per cercarla. Le ricerche erano state condotte da volontari e forze dell’ordine lungo un'area vasta, senza esiti fino a ieri. La famiglia dell’animale ha accolto con sollievo il ritorno dell’amico a quattro zampe, che ora si trova di nuovo nel suo ambiente domestico.

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