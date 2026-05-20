Ricerche finite Il cane Teresina è tornato a casa
Dopo quarantacinque giorni di ricerche, il cane Teresina è stato ritrovato e riportato a casa. La fuga dell'animale aveva suscitato grande attenzione nella comunità locale, con molte persone che si erano mobilitate per cercarla. Le ricerche erano state condotte da volontari e forze dell’ordine lungo un'area vasta, senza esiti fino a ieri. La famiglia dell’animale ha accolto con sollievo il ritorno dell’amico a quattro zampe, che ora si trova di nuovo nel suo ambiente domestico.
SONDRIO "Dai Teresina, adesso torniamo a casa". Dopo 40 giorni nel corso dei quali la speranza è andata non di rado a braccetto con la disperazione di non trovarla più viva, la cagnolina sparita dall’abitazione, in pieno centro a Sondrio, degli umani che l’avevano adottata da alcuni mesi soltanto è finalmente tornata a casa. La domenica di Pasqua, approfittando di una porta lasciata aperta, aveva probabilmente deciso di riassaporare la libertà di quando era randagia, ma da quel momento per i proprietari è iniziato un vero e proprio incubo, un’angoscia che chi ama gli animali può facilmente immaginare. Il capoluogo è stato letteralmente... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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