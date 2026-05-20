Ricerca Cavallaro Accademia Eupati | Paziente protagonista degli studi clinici

Nel mondo della ricerca clinica, il ruolo del paziente sta cambiando. In passato, era considerato soltanto come un oggetto di studio, senza coinvolgimento attivo. Recentemente, si è assistito a una trasformazione, con l’obiettivo di rendere il paziente protagonista degli studi. Questa evoluzione mira a coinvolgerlo maggiormente nel processo di ricerca, portando a una maggiore consapevolezza e partecipazione. La discussione sulla sua rappresentanza e sui diritti nel contesto delle sperimentazioni cliniche è sempre più presente nelle riflessioni del settore.

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Roma, 20 mag.(Adnkronos Salute) - “In passato il paziente era semplicemente l'oggetto dello studio, quindi un soggetto passivo. Oggi, invece, riveste un ruolo da protagonista: è coinvolto, partecipa, è parte integrante del processo e influenza l'intero ciclo di vita della ricerca clinica, migliorandone la qualità e accorciandone i tempi. Come lo fa? Innanzitutto attraverso l'informazione, che può avvenire anche partecipando alla vita delle associazioni che rappresentano le varie patologie. In secondo luogo, attraverso la partecipazione diretta agli studi clinici. Partecipare significa condividere i dati e collaborare alla progettazione stessa dei trial di sperimentazione, facendo emergere fin dall'inizio i bisogni reali del paziente e della patologia che lo riguarda”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ricerca, Cavallaro (Accademia Eupati): "Paziente protagonista degli studi clinici" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nella struttura sanitaria ravennate si celebra la Giornata degli studi clinici tra ricerca e innovazioneIn occasione della Giornata internazionale degli studi clinici del 20 maggio 2026, Maria Cecilia Hospital, ospedale di alta specialità di Gvm Care &... Studi clinici per terapie anti-cancro, ricerca Ue in crisi: il sorpasso della CinaIn 10 anni, gli studi clinici in oncologia avviati in Europa si sono praticamente dimezzati, in termini di confronto con le altre aree del mondo. Accademia del Paziente Esperto EUPATI, la campagna sul valore della ricerca clinica arriva nelle regioniAll’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) il primo evento regionale della campagnadi sensibilizzazione La ricerca siamo noi. Tutti insieme, dalla scienza alla cura promossa dall’Accademia del Paziente ... dire.it Accademia del paziente Esperto EUPATI, l’importanza del paziente espertoL’idea dell’Accademia del Paziente Esperto nasce all’inizio degli anni 2000 dall’iniziativa di un piccolo gruppo di pazienti già attivo nella divulgazione della loro patologia e desiderosi di ... osservatoriomalattierare.it