Una recente ricerca condotta dall'Accademia Eupati sottolinea come il ruolo del paziente sia cambiato nel settore sanitario. Oggi il paziente non è più solo destinatario di cure, ma partecipa attivamente al processo, influenzando l'intero ciclo di vita della ricerca clinica. Questa trasformazione ha portato a una maggiore coinvolgimento e a un impatto sulla qualità e sui tempi delle procedure, rendendo sempre più centrale la formazione continua per le persone che assumono questo ruolo.

Oggi il paziente “riveste un ruolo da protagonista: è coinvolto, partecipa, è parte integrante del processo e influenza l'intero ciclo di vita della ricerca clinica, migliorandone la qualità e accorciandone i tempi”. Per "diventare ‘paziente esperto’, oggi è necessario seguire un percorso che sia certificato e valido. Le competenze devono essere sostenute da una formazione continua e costante, che non si ferma mai”. Così Daniela Cavallaro, paziente esperto dell’Accademia dei Pazienti Eupati - European patients' academy on therapeutic innovation, intervenendo alle celebrazioni per la Giornata internazionale degli studi clinici, organizzata il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ricerca: Cavallaro (Accademia Eupati), paziente esperto ha bisogno di formazione continua

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